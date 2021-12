Itapemirim quer voltar a decolar voos pelo Brasil em 70 dias

Com sete aeronaves paradas devido à suspensão da operação, a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) diz estar atuando para atender os requisitos da Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, para voltar a decolar voo. Segundo Sidnei Piva, dono da empresa, a ITA voltará a operar em 70 dias. “Nós estamos trabalhando para voltar o mais rápido possível. A intenção é voltar nos próximos 70 dias. Vamos voltar a trabalhar com toda a estrutura, com mais consistência em termos de rotas, sem fazer conexões”, diz ele, à coluna. “Vamos voltar a operar com toda a equipe própria, sem terceirização”.

A paralisação repentina da empresa pegou consumidores de surpresa e forçou a ITA a firmar um acordo com o Procon-SP, como divulgado em primeira mão por esta coluna. Piva diz que 55 mil consumidores já foram plenamente ressarcidos. “Eu estou empenhado em fazer as devoluções. Já atingimos a marca de 55 mil devoluções”, afirma. “Todos os clientes serão ressarcidos. A empresa tem caixa para fazer isso. São quase 24 milhões de reais em devoluções já feitas.”

Enquanto isso, por terra, a empresa também enfrenta uma situação insólita. A pedido da Viação Itapemirim, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está paralisando 61 linhas de ônibus interestaduais operadas pelo grupo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.