Itapemirim espera arrecadar R$ 98 milhões com venda de espólio

A massa falida do Grupo Itapemirim, empresa de transporte rodoviário e aéreo, espera arrecadar 98 milhões de reais com a venda do espólio restante — marcas, ônibus e guichês, entre outros ativos. A Justiça deverá autorizar um novo leilão em até 60 dias. O valor esperado está longe de cobrir o passivo que o Grupo Itapemirim deixou para trás. A companhia teve falência decretada em 2022, após declarar dívidas que somam 200 milhões de reais, além de 2 bilhões de reais em pendências com impostos e previdência.