A defasagem dos limites de isenção tributária para veículos destinados a pessoas com deficiência voltou ao Judiciário. O Instituto Dr. Benício ingressou com mandados de segurança coletivos para questionar os tetos hoje aplicados aos benefícios de IPI, ICMS e IPVA.

A isenção de IPI vale para veículos de até R$ 200 mil. Em tributos estaduais, como ICMS e IPVA, os limites podem ser menores. Em São Paulo, por exemplo, giram em torno de R$ 120 mil. O instituto argumenta que esses valores não acompanharam a inflação nem a alta dos preços dos automóveis, sobretudo no caso de veículos adaptados.

Na prática, itens como plataformas de acesso, comandos manuais e adaptações estruturais podem elevar o valor final do carro. Quando o preço ultrapassa o teto, mesmo por pequena diferença, o consumidor pode perder o benefício integralmente.

Para Henderson Fürst, diretor da Sociedade Brasileira de Bioética, a defasagem compromete a finalidade da política pública. “Um veículo adaptado representa dignidade e acessibilidade a muitas pessoas e famílias, permitindo maior inclusão social e redução das diversas barreiras invisíveis enfrentadas pelas pessoas com deficiência”, afirma.

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O Instituto Dr. Benício defende a atualização dos limites pela inflação e a aplicação proporcional das isenções quando o veículo superar o teto legal. Para Celso Benício, diretor-presidente da entidade, a discussão vai além da esfera tributária. “Quando limites desatualizados impedem o acesso a isenções de IPI, ICMS e IPVA, o que se restringe não é só um benefício fiscal, mas o direito à mobilidade, à autonomia e à dignidade das pessoas com deficiência”, diz.

Caso a tese avance, a discussão pode pressionar União e estados a reverem os critérios de acesso às isenções.