“Isenção do IPI da linha branca não foi para frente”, diz Uallace Moreira

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 6. Os investidores monitoram a escalada nos preços do petróleo e os possíveis efeitos na inflação das economias. No Brasil, a produção industrial registrou um recuo acentuado no mês de julho depois de surpreender positivamente no PIB do segundo trimestre. O setor vem do programa de estímulo à compra de carros novos e ainda discute a isenção do IPI para eletrodomésticos. Diego Gimenes entrevista Uallace Moreira, secretário da Indústria do ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

