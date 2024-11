Isenção de IR para até R$ 5 mil é meramente eleitoreira, diz Samuel Pessôa

A proposta do governo federal para isentar do Imposto de Renda (IR) quem tem renda de até cinco mil reais por mês é meramente eleitoreira e visa a eleição de 2026. A análise é do economista Samuel Pessôa, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). “Lula avalia que a classe C vota mais no candidato da direita do que nele e, com essa desoneração, ele quer ganhar a classe C”, diz o pesquisador ao Radar Econômico. Entre as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana, a mudança na faixa de isenção do IR é a única que não faz sentido do ponto de vista econômico, na avaliação de Pessoa. O economista inclusive compara o benefício a ações eleitoreiras tomadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pouco antes da eleição de 2022. “É meio parecido com aquele auxílio a taxistas do governo anterior. É uma medida que visa a eleição de 2026”.

