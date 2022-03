Ipiranga restringe entrega de óleo diesel nos postos de combustíveis

A Ipiranga comunicou a seus revendedores que os pedidos de óleo diesel feitos num dia para entrega no mesmo dia ou mesmo antecipação de pedidos só será feita após avaliação prévia da empresa. A Ipiranga diz no comunicado que está priorizando atendimentos da rede de revendedores e clientes empresarias, mas que estejam “dentro da habitualidade”. Ou seja, quem quiser estocar óleo diesel vai ter que encontrar outro vendedor. Concorrentes da Ipiranga já estudam adotar medidas parecidas. O fato de a Petrobras ainda não ter repassado os preços do petróleo no mercado internacional, que explodiram com a guerra, desequilibra o mercado interno. Assim, muitos donos de postos acabam vendo uma oportunidade de especular com os preços. Mas vale registra que a Ipiranga disse ainda no comunicado a seus revendedores que a medida está sendo tomada em função da necessidade de buscar suprimento internacional no diesel no mês de março e a disparada dos preços do petróleo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.