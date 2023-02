Ipiranga, do Grupo Ultra, investe R$ 80 mi para ampliar operação no país

Giro VEJA - sexta, 10 de fevereiro

As investigações contra Bolsonaro, a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos e a capa de VEJA sobre a crise envolvendo o Banco Central são os destaques do dia

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu remeter para a primeira instância quatro pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações não tem nada a ver com os acontecimentos das últimas semanas aqui no Brasil, mas sim com o 7 de setembro de 2021, quando ele atacou ministros do Supremo para uma multidão na Avenida Paulista. As investigações, no entanto, ajudam a reacender a polêmica sobre a possível volta de Bolsonaro para o Brasil