Investimento do jovem adulto em consórcio é espantoso, diz CEO da Ademicon

VEJA S/A | episódio 52.

A paranaense Tatiana Schuchovsky Reichmann, que trabalha no grupo de consórcios Ademicon há quase 25 anos e assumiu a presidência da empresa em 2020, é a convidada do programa VEJA S/A desta semana. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ela revela que o consórcio tem se transformado em um produto para pessoas mais jovens e que a faixa entre 24 e 30 anos já responde por 19% dos contratos fechados. Outra mudança de comportamento identificada pela Ademicon é que os consumidores têm encarado o consórcio mais como um investimento de longo prazo do que uma forma de adquirir um bem ou um imóvel. A executiva fala ainda sobre o importante segmento que ameaça a soberania dos consórcios de imóveis e veículos, a agressiva estratégia de marketing da empresa, o ambicioso plano de chegar a 450 lojas físicas nos próximos quatro anos e responde se um IPO ainda é uma carta no baralho do grupo. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

