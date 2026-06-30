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Investigações dos RPPS devem começar a impactar o calendário eleitoral

Apurações sobre aplicações ligadas ao Banco Master avançam sobre fundos de previdência de servidores e já miram figuras centrais de grandes partidos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h30
Pessoa sentada em banco azul na área externa de um prédio, com o logo da RioPrevidência em azul e branco visível através de uma porta de vidro à direita
Fachada de agência do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Investigações dos RPPS devem começar a impactar o calendário eleitoral Priorize VEJA no Google

O caso Banco Master entrou em uma fase politicamente mais sensível. Depois de meses de ruídos no mercado financeiro e no Congresso, as investigações sobre aplicações de regimes próprios de previdência de estados e municípios passaram a cruzar o calendário eleitoral de 2026.

Nos bastidores, a avaliação é que os próximos passos das apurações podem atingir um núcleo mais político do caso. Interlocutores que acompanham a investigação afirmam que figuras centrais de grandes partidos passaram a aparecer no radar por suas conexões com gestores locais, consultores e operadores que atuavam na intermediação de aplicações de RPPS.

O foco está nos fundos que bancam aposentadorias e pensões de servidores públicos. O caso mais vistoso é o da Rioprevidência: a Polícia Federal apura R$ 2,01 bilhões em aplicações em fundos ligados ao Master a partir de 2024, além de R$ 970 milhões em Letras Financeiras identificados na Operação Barco de Papel. Mas a investigação já mira aplicações feitas por fundos de previdência de servidores em diferentes entes públicos, o que levou Câmara e Senado a abrirem frentes para acompanhar o alcance nacional do problema.

Os valores deram novo peso político ao caso. O que começou como crise bancária e regulatória passou a alcançar uma rede sensível para deputados e senadores: prefeitos, gestores locais, consultores, intermediários financeiros e estruturas regionais ligadas a fundos de previdência. É nessa cadeia de influência que investigadores buscam entender se houve pressão, facilitação ou direcionamento político de investimentos.

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A Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025, começou com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em cinco unidades da federação para investigar a emissão de títulos de crédito falsos. Em abril, uma nova fase avançou sobre suspeitas de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, com mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.

O tema também saiu do bastidor. A Câmara realizou audiência sobre os efeitos do caso Master nos RPPS, e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado criou um grupo para acompanhar as investigações, com pedidos de informações ao Banco Central, à CVM, à Polícia Federal e ao Tribunal de Contas da União.

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O risco para o governo é que a agenda econômica do segundo semestre depende de um ambiente político menos contaminado. Medidas de arrecadação, revisão de benefícios, mudanças regulatórias e projetos fiscais exigem acordos finos entre Planalto e Congresso. Em ano pré-eleitoral, qualquer apuração com potencial de atingir figuras influentes em grandes legendas tende a elevar o custo das negociações.

Ainda não há prova pública consolidada de que parlamentares tenham direcionado aplicações de RPPS. Mas o incômodo já está instalado. A investigação se aproxima do ponto em que mercado financeiro, previdência pública, grandes partidos e eleição passam a ocupar a mesma mesa de negociação.

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Banco Master
Previdência
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