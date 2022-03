Investidores temem que cessar-fogo da Rússia seja fake e bolsas caem

VEJA Mercado | Abertura | 30 de março

As bolsas europeias e os índices futuros americanos caem na manhã desta quarta-feira. Os investidores que ontem estavam otimistas com o cessar-fogo a Kiev anunciado pela Rússia acordaram com a percepção de que se trata de uma trégua fake. O próprio presidente americano, Joe Biden, botou dúvidas sobre o anúncio. O presidente ucraniano, Volodmir Zelensky, também disse que a Rússia não é confiável. Ao que parece, a Rússia pode apenas ter movido as tropas para longe de Kiev para outros pontos da Ucrânia. O petróleo que caiu forte nos últimos dois dias, hoje sobe 2% cotado próximo a 110 dólares o barril.

No Brasil, os investidores também estão atentos ao IGPM divulgado nesta manhã. O índice subiu 1,74%, acima da expectativa do mercado que era de 1,47%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.