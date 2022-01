Investidores prestam atenção no Fed, mas o Fed não diz nada

O tão aguardado comunicado do Federal Reserve Bank (Fed) veio, mas não quis dizer muita coisa. O conselho do banco central americano decidiu manter a taxa de juros entre 0% e 0,25%, só que não deu qualquer pista de quando essa política deve mudar. “Ajustaremos a postura de política monetária conforme for apropriado”, diz o comunicado. A falta de uma comunicação mais clara, contrastante com a postura vista no ano passado, fez as bolsas entrarem em curto-circuito. A alta do Dow Jones foi revertida para uma queda de 0,38% e os ganhos do Nasdaq na sessão foram zerados após a divulgação do comunicado. O Ibovespa, que chegou a subir mais de 2% ao longo do dia, acabou fechando em alta de 0,98%, aos 111.289 pontos. O dólar, que estava em baixa, fechou em leva alta de 0,11%, aos 5,440 reais. “A falta de previsibilidade é real, a gente tem visto um Fed mais cauteloso desde dezembro. O principal erro de comunicação foi lá atrás quando o banco afirmou que a inflação era temporária. Agora, ele está mais cauteloso e tenta consertar o estrago”, avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus.

Alguns ativos ficaram sem direção com a volatilidade provocada pelo Fed, mas a Petrobras manteve sua trajetória de alta. A companhia subiu 2,67% de olho no petróleo brent, que avançou 1,49%, a 88,4 dólares o barril. A Petz agradou o mercado e subiu 7,33% depois de anunciar a aquisição da Petix por 70 milhões de reais. No lado das baixas, algumas empresas que têm receita em dólar mantiveram a performance negativa do dia mesmo depois de a moeda americana ganhar tração e fechar estável depois do comunicado do Fed. JBS e Suzano fecharam em quedas de 3,13% e 1,89%, nessa ordem.

