Investidores estão cautelosos, sem fazer grandes apostas sobre a Ucrânia

VEJA Mercado | Fechamento | 14 de fevereiro.

Os investidores ficaram cautelosos nesta segunda-feira, 14, diante das incertezas sobre uma possível guerra na Ucrânia. As notícias vão desde os americanos fechando embaixada em Kiev, passando por presidente ucraniano dizendo que não vai mais integrar a Otan, até a Rússia negando que vá fazer ataques. Na dúvida, o Ibovespa fechou com leve alta de 0,3%, pouco acima dos 113 mil pontos. Descolou do exterior, mas não dá para dizer que seja uma alta expressiva. O dólar caiu, mas também ficou quase no zero a zero com queda de 0,4%. No exterior, os índices americanos operaram no negativo mas também com quedas leves.

Com o petróleo subindo fortemente e batendo os 96 dólares era de se esperar que Petrobras subisse, mas não foi o que aconteceu e as ações da petroleira tiveram uma das maiores quedas da bolsa em torno de 2%. Nem a notícia de que o Supremo formou maioria para anular um processo trabalhista bilionário contra a empresa foi suficiente para fazer as ações subir. As incertezas sobre o conflito deixaram os investidores mais cautelosos. O destaque do dia foi para alta de mais de 7% do Banco Inter.

