Investidor estrangeiro despeja R$ 28 bi na bolsa, em volume recorde

O mês ainda nem terminou na contabilidade da bolsa, mas a entrada de recursos de investidores estrangeiros está batendo recordes. Já são mais de 28 bilhões de reais até o dia 27 de janeiro. Este número sempre pode mudar nos dois últimos dias úteis que ainda faltam para a contabilidade, mas de qualquer forma são expressivos. No mês de janeiro do ano passado, por exemplo, que era o maior volume até então, a bolsa registrou uma entrada líquida de 25,3 bilhões de reais já contabilizado o volume em IPOs e follow on. Já os dados deste mês de janeiro são referentes somente a recursos diretos em ações já negociadas na bolsa.

