Investidor começa a buscar as pechinchas na liquidação das techs

VEJA Mercado | Abertura | 02 de fevereiro.

O Congresso reabre, o Copom termina, os países da Opep+ se reúnem. A agenda está repleta nesta quarta-feira, 02. O que chama a atenção logo no começo deste dia são os futuros de Nasdaq que sobem embalados pelos resultados da Alphabet, a dona do Google, que viu seu lucro aumentar. O investidor começa a notar que talvez a Nasdaq esteja barata demais depois da liquidação de janeiro. Nos Estados Unidos, os resultados dos balanços estão muito bons. Cerca de 80% das empresas do índice S&P tiveram seus lucros dentro ou acima do esperado. Por aqui, os números também começam a sair, mas o balanço do Santander divulgado nesta manhã ficou um pouco aquém do esperado. O quarto trimestre teve uma queda de 10% no lucro gerencial. Diferentemente do que aconteceu com o balanço global do balanço.

Já na Europa, a inflação bateu um recorde de 5,1% na zona do euro. Nas commodities, destaque para o petróleo que sobe um pouco acima dos 88 dólares, na expectativa da reunião do Opep que decide sobre o tamanho da oferta. Minério de ferro também sobe.

No Congresso, a expectativa vai girar em torno da PEC dos combustíveis. E no Copom, a expectativa é de aumento de 1,5 ponto percentual, dentro do que o próprio Banco Central disse que faria.

