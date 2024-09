Invent Software firma parceria com mexicana em antecipação de fusão

A Invent Software, empresa brasileira que oferece soluções em gestão fiscal e contratual, firmou uma joint venture, uma parceria, com a mexicana CPA Vision, de automação e big data. Cerca de 3 milhões de dólares, ou 16,5 milhões de reais, serão investidos por ambas as empresas para adequar seus serviços aos dois mercados em que atuam, tanto do Brasil quanto do México. “Vai permitir que clientes de empresas brasileiras façam operações nos dois países, e vice-versa”, diz Marcos Tadeu Jr., CEO da Invent. O contrato da joint venture prevê uma eventual fusão entre as duas empresas, mas sem estipular uma data. Uma vez que isso ocorra, o próximo passo será uma expansão para outros países latino-americanos, em especial Peru e Chile, segundo Tadeu Jr. A Invent, que faturou 35 milhões de reais em 2023, espera elevar esse montante em 25% neste ano, indo a 44 milhões de reais. A expectativa é de que, através da joint venture, os resultados futuros possam ser impulsionados em mais 20% em termos de faturamento.