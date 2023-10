Interferência na Petrobras, tributária mais frouxa e Copom balançam bolsa

Atualizado em 27 out 2023, 09h49 - Publicado em 27 out 2023, 10h01

VEJA Mercado | 27 de outubro.

A semana foi marcada por uma mudança no estatuto da Petrobras que pegou o mercado de surpresa. As ações tombaram e o risco em torno da governança e do pagamento de dividendos da companhia aumentou. O relatório da reforma tributária também foi divulgado e trouxe a percepção de que a proposta ficou mais frouxa em relação à aprovada na Câmara. Os novos passos da recuperação da Americanas, os trabalhos do Carf e a nova reunião do Copom após a aproximação entre o presidente Lula e Roberto Campos Neto também são assuntos desta edição. Diego Gimenes recebe Victor Irajá, editor da coluna Radar Econômico.

