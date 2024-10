Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Inteligência Artificial já substituiu empregos em 10% das empresas no Brasil. Apesar das demissões, para 74% dos gestores entrevistados a tecnologia é complementar ao trabalho humano. A pesquisa exclusiva foi feita pela MIT Sloan Management Review, publicação ligada ao Massachusetts Institute of Technology, em parceria com o Instituto Locomotiva.