Insegurança alimentar: primeiro navio com grãos parte da Ucrânia

Os preços do trigo e do milho no mercado internacional estão em queda na manhã desta segunda-feira, 1, depois que o primeiro navio carregando grãos partiu do porto de Odessa, na Ucrânia. Este foi o primeiro carregamento a sair da região desde o início da guerra. As cotações do trigo e milho caíam mais de 2% por volta das 9 horas. O navio Razoni, com bandeira de Serra Leoa, saiu de Odessa carregado com 26 mil toneladas de milho ucraniano. O evento é considerado um teste crucial para o acordo feito entre Rússia e Ucrânia para aliviar a disparada dos preços globais dos alimentos. O acordo foi feito para tentar amenizar a insegurança alimentar e a fome aguda que está atingindo 47 milhões de pessoas em todo o mundo desde o desencadeamento do conflito armado na região. O governo ucraniano disse que outros 16 navios estão na fila para darem a partida.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.