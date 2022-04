Inflação vem abaixo do esperado, mas é a maior desde 1995

VEJA Mercado | Abertura | 27 de abril

Os preços do gás dispararam na Europa depois que a Rússia anunciou o corte de fornecimento para a Polônia e Bulgaria. Apesar disso, as bolsas mundiais não parecem estar muito preocupadas com as sanções russas. Os índices futuros americanos sobem, depois da liquidação dos papéis de tecnologia de ontem. As bolsas na Europa também sobem. Já a bolsa brasileira, que registrou ontem sua sétima queda consecutiva, abre hoje com dados internos para digerir. O IBGE divulgou nesta manhã a prévia da inflação de abril, que veio abaixo das expectativas, mas segue sendo uma dor de cabeça. A expectativa do mercado era de que o IPCA15 ficasse em torno de 1,84%. Veio a 1,73%. De qualquer forma, é a maior inflação para o mês desde 1995 e registra uma aceleração em relação os meses anteriores.

