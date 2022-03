Inflação sobe mais do que o esperado, puxada pelos alimentos

VEJA Mercado | Abertura | 25 de março.

Passado um mês da guerra na Ucrânia o petróleo se sustenta muito acima dos 100 dólares, apesar de ontem para hoje apresentar uma leve queda. E assim segue em relação a todas as commodities, especialmente algumas como trigo. Isso significa que a pressão inflacionária seguirá sendo um ponto de preocupação para as economias de todo o mundo. No Brasil, o IBGE divulgou a prévia da inflação de março, que ficou acima das expectativas. O IPCA-15 ficou em 0,95% em março, na maior variação para um mês de março desde 2015. E o índice foi puxado justamente pelo preço dos alimentos. “A alta dos alimentos foi puxada pelos aumentos dos preços de alimentos para consumo no domicílio (2,51%) devido a influência de fatores climáticos como estiagem no Sul e chuvas no Sudeste”, disse o IBGE.

Na bolsa brasileira, os investidores também estão atentos aos preços do minério de ferro que estão cotados hoje acima de US$ 150 a tonelada, mostrando as expectativas de a economia chinesa siga crescendo. Esses preços costumam afetar diretamente as ações da Vale.

