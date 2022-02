Inflação sobe e mercado já projeta Selic acima de 12%

VEJA Mercado | Abertura | 9 de fevereiro.

O mercado já abre hoje com dado de inflação na veia. O IPCA de janeiro subiu 0,54%, dentro das projeções de mercado. Apesar de menor do que a inflação de dezembro, é a maior para o mês desde 2016. Desde ontem, mesmo antes dos números de inflação de hoje, as instituições começaram a revisar as projeções para a Selic. Agora o mercado já estima que os juros fechem o ano acima de 12%. Há quem já projete 12,5%. O mercado entendeu que a ata do Copom teve um tom mais duro e chegou a dizer que mesmo políticas fiscais com efeitos baixistas na inflação do curto prazo, elas poderiam causar aumento das expectativas de inflação. O BC se referia a PEC dos Combustíveis. A discussão no Congresso fatalmente vai afetar o lado fiscal para forçar uma queda dos preços dos combustíveis. No exterior, o petróleo segue pelo segundo dia com pressão de baixa e já chegou a negociar nesta manhã abaixo de 90 dólares.

No lado corporativo, atenção redobrada para o balanço do Bradesco que mostrou um aumento expressivo das provisões para devedores duvidosos. Ou seja, o banco está acendendo um alerta para o aumento da inadimplência. Os acionistas da telefônica Oi também estão com os olhos voltados para o Cade que decide hoje o rumo da venda para Claro, Vivo e Tim.

