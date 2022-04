Inflação sem fim? Varejistas despencam e puxam bolsa para baixo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha avisado há alguma semanas que o pico da taxa básica de juros, a Selic, se daria em maio e a 12,75%, fazendo o mercado respirar mais aliviado. Mas agora os mesmos investidores enxergam esse cenário com menos otimismo. A inflação para o mês de março foi de 1,62%, a maior desde 1994. Nos últimos 12 meses, o IPCA subiu 11,3%, acima da perspectiva do mercado. Os combustíveis puxaram esses números para cima e colocaram em xeque a intenção do BC de interromper os ciclos de alta da Selic. Além disso, a bolsa caiu. O Ibovespa fechou em leve queda de 0,44%, aos 118.322 pontos. O setor de consumo foi o que mais sofreu diante da piora da inflação. As varejistas Via, Americanas e Magazine Luiza recuaram em bloco na casa dos 7%, enquanto a rede de shoppings BrMalls fechou em queda de 4%.

No lado das altas, destaque para a Eletrobras, que subiu 5,3% ainda na repercussão do debate de ontem, 7, no TCU sobre o processo de privatização da companhia. A Marfrig divulgou dividendos de 400 milhões de reais e fechou em alta de 3,84%. Já o dólar fechou em queda de 0,7%, cotado a 4,70 reais.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.