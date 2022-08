Inflação segue com perspectiva de queda e Copom está no radar

VEJA Mercado | Abertura | 1 de agosto.

Em semana de Copom, os investidores estão atentos aos dados de inflação. O boletim Focus divulgada na manhã desta segunda-feira mostra que o mercado financeiro segue reduzindo suas projeções para a inflação do ano. O IPCA está agora projetado para fechar 2022 em 7,15%. É a quinta semana consecutiva com perspectiva de queda da inflação. Assim, seguem firmes as apostas de que a Selic vai fechar o ano em 13,75% ao ano e que o Banco Central faça apenas mais um ajuste de 0,5 ponto percentual na reunião do Copom desta semana. Mas os recados do BC no texto da divulgação da Selic e depois na ata do Copom serão importantes para analisar se existe possibilidade de novas altas nos meses seguintes.

Além da redução de impostos e a queda dos combustíveis, que ajudaram na queda das expectativas da inflação, o petróleo também está em queda no mercado internacional. Os índices futuros de trigo e milho também estão em queda, depois que um navio de grãos deixou o porto da Ucrânia pela primeira vez desde o início da guerra. Todos esses pontos tendem a arrefecer os preços mundiais.

