Inflação, resultados e até eleição: a agitada agenda do mercado

A semana começa com as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, apontando para leves altas nesta segunda-feira, 7. Os próximos dias são de agenda cheia para os investidores. Além da temporada de balanços que segue a pleno vapor no Brasil, com destaque para os números de bancos como o Itaú e o Bradesco, o mercado vai precificar uma nova eleição, só que nos Estados Unidos. As chamadas “eleições de meio de mandato” acontecem na terça-feira, 8, e serão vitais para os planos do presidente americano, Joe Biden, uma vez que definem o comando do Congresso dos EUA. As pesquisas indicam uma disputa acirrada entre democratas e republicanos. Para fechar a semana que promete ser agitada no mercado, a inflação. Na quinta-feira, 9, serão divulgados os números do IPCA no Brasil e também os do CPI nos Estados Unidos. A expectativa é que os preços continuem subindo nos EUA e que voltem a navegar em território positivo no Brasil depois de alguns meses de deflação no país.

