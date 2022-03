Inflação persistente e guerra pressionam o BC a elevar ainda mais juros

VEJA Mercado | Abertura | 22 de março

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta manhã deixa claro que a inflação ainda é persistente, mesmo depois de tantas altas nos juros promovidas ao longo do último ano. “A inflação ao consumidor segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes, e mais persistente que o antecipado. A alta nos preços dos bens industriais não arrefeceu e deve persistir no curto prazo, enquanto a inflação de serviços acelerou ainda mais”, diz a ata. Já no arcabouço fiscal, o BC diz o risco de desancoragem das expectativas de inflação segue elevado, mas considera que esse risco está sendo parcialmente incorporado nas expectativas de inflação e preços de ativos utilizados em seus modelos. Além disso, a ata reforça que o cenário ficou ainda mais complicado com a guerra que está elevando consideravelmente os preços das commodities, o os efeitos secundários já estão sendo levado em contas pelo BC que elevou em um ponto percentual os juros na última reunião, disse que fará outra alta desta magnitude na próxima reunião e deixou em aberto que a depender do decorrer dos acontecimentos está pronto para ir além.

Nos mercados financeiros internacionais, as bolsas sobem em geral e o petróleo que chegou a subir a 119 dólares negocia agora relativamente estável. Os investidores, claro, seguem de olho na guerra da Ucrânia.

