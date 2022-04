Inflação no Brasil, inflação nos EUA, inflação na China

VEJA Mercado | Abertura | 11 de abril.

Os mercado mundiais abriram a semana com medo da inflação. Na China, as ações caíram depois que foi divulgado o índice de inflação ao consumidor e ao produtor acima do que era esperado. Efeito da alta generalizada das commodities com a guerra e os lockdowns por causa da Covid-19 nas principais cidades chinesas. Mas o quadro geral da inflação na China é considerado menos preocupante do que em países como os Estados Unidos. Nesta semana, os investidores também estarão de olho nos dados americanos de preço ao consumidor que serão divulgados na terça-feira. Qualquer soluço mais forte nos Estados Unidos pode significar uma alta ainda maior de juros afetando o mundo todo.

No Brasil, a inflação medida pelo IPCA divulgada na semana passada assustou os investidores porque veio acima do esperado e agora todos estão atentos a qualquer manifestação do Banco Central.

A boa notícia é que o petróleo, um dos grandes vilões da inflação, cai neste início de semana e é cotado na manhã desta segunda-feira abaixo dos 100 dólares. Na sexta-feira, a Petrobras chegou a anunciar um corte de preços no gás de cozinha em função da queda do petróleo no mercado internacional.

