Inflação não é mais consenso — mas ainda preocupa Bolsonaro

A nova rodada da pesquisa FSB/BTG traz dados dúbios para o presidente Jair Bolsonaro (PL) — que, porém, não se traduzem em intenção de voto. A percepção da inflação caiu de 97% da população registrados em junho para “apenas” 85% dos eleitores respondendo que os preços “aumentaram muito ou um pouco” nos últimos meses. Em paralelo, o contingente que acredita que os preços vão continuar aumentando caiu de 70% em maio para 40% no levantamento divulgado nesta segunda-feira, 15. Para 53% da população, porém, o país enfrenta uma crise econômica e “está com dificuldade de se superar”.

Os dados que trazem certo alívio para a economia, porém, não resultam em melhora para o presidente no embate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar da melhora do quadro inflacionário, apenas 21% dos entrevistados afirmam que sua situação financeira individual melhorou nos últimos 30 dias. A avaliação do governo permaneceu estável e, no cenário estimulado, Lula tem 45% das intenções de voto ante 34% de Bolsonaro.

