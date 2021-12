Inflação medida pelo IPCA-15 fecha ano em dois dígitos e a níveis de 2015

VEJA Mercado | Abertura | 23 de dezembro.

No último pregão antes do Natal, os investidores pelo mundo resolveram confiar um pouco no Papai Noel e depois de abrirem a semana em pânico acreditando que a ômicron acabaria com as economias mundo afora, agora estão mais confiantes de que o impacto não será tão grande. Até o próximo movimento da gangorra. Em sendo assim, os olhos se voltam para os dados da inflação no Brasil. O IPCA 15 foi divulgado nesta manhã e fechou o ano a 10,42%, apenas ligeiramente abaixo das expectativas. O índice ficou no maior acumulado desde 2015.

