Inflação, Eletrobras e Petrobras viraram o mesmo assunto

VEJA Mercado | Abertura | 9 de junho

Os investidores estão atentos nesta quinta-feira aos dados da inflação que surpreendeu e ficou abaixo da expectativa do mercado. O IPCA ficou em 0,47% em maio, enquanto as expectativas davam conta de uma inflação de 0,6%. No ano, o indicador acumula alta de 4,78% e, nos últimos 12 meses, de 11,73%. Os olhos também estarão voltados ao fechamento do preço da venda das ações da Eletrobras. A estimativa é que feche com desconto em relação aos preços negociados ontem na bolsa, em torno de 40 reais, mesmo com a demanda tendo superado a oferta. Isso daria em torno de 30 bilhões a 35 bilhões de reais para o caixa do governo, que será usado para compensar estados pelas perdas que terão se zerarem o ICMS como está propondo o governo na luta para baixar a inflação.

Outro ponto de atenção é com a Petrobras que emitiu comunicado ontem que vai continuar reajustando preços de acordo com os preços internacionais, o que faria aumentar a inflação. A empresa ainda está sob o comando de José Mauro Coelho. O petróleo está operando a 121 dólares. Enquanto isso, no Congresso seguem as discussões e negociações com estados sobre o texto dos projetos que prometem a tal redução do ICMS dos combustíveis.

