Inflação e inadimplência desafiam financeiras, diz Acrefi

Reeleito para a presidência da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) nesta quarta-feira, 27, o economista Luis Eduardo da Costa Carvalho diz que a inflação e suas consequências são os maiores desafios do ano para as financeiras. E também os recentes avanços tecnológicos no mercado financeiro. A mudança radical na política de juros do Banco Central, a fim de conter o aumento de preços, e as incertezas que cercam esse cenário fazem com que empresas da associação tenham de rever suas estratégias de negócios. Para completar, com o aumento da inflação vem o aumento da inadimplência, mais um desafio para as financeiras.

Quanto ao ganho de importância das fintechs no setor, Carvalho disse que houve um incômodo inicial por parte de players já consolidados, que tiveram que se atualizar e disputar espaço, mas hoje a Acrefi conta com fintechs associadas, que se unem à organização por partilharem dos mesmos interesses. Ele também reforça a importância do BC nesse processo, com a criação das SCDs e SEPs, as duas modalidades de fintechs de crédito existentes no país, numa tentativa de potencializar a inovação financeira. Já a adoção do open banking, outro avanço tecnológico, foi descrito por ele como “um processo muito complexo que está dando muito trabalho para o BC e as empresas”, apesar dos benefícios.

