Inflação é a maior para um mês de março desde antes do Plano Real

VEJA Mercado | Abertura | 8 de abril.

Inflação nunca foi bom, mas neste ano em especial ela pode se tornar um cabo eleitoral para um ou outro candidato. Para Bolsonaro, a má notícia é o ritmo que ela vem crescendo acima das expectativas. A cada novo dado, a manchete que se destaca é de que a inflação é a maior em muitos anos e não foi diferente nesta sexta-feira. Com um agravante. O IPCA teve o maior resultado para o mês de março desde 1994, portanto, antes do início do Plano Real. O IBGE divulgou que o IPCA de março subiu 1,62% e em 12 meses já está em 11,3%, acima das expectativas do mercado. Isso significa que o Banco Central fica ainda mais pressionado a seguir subindo os juros e assim a economia vai se contaminando.

No cenário internacional, a semana termina com o petróleo numa faixa próxima dos 100 dólares durante vários dias, o que não acontecia desde o início da guerra. Mas a volatilidade segue grande.

