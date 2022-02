Inflação domina cenário eleitoral e é um problema para Bolsonaro

Pesquisa atrás de pesquisa a inflação tem sido apontada como um problema sério para o eleitor. A nova pesquisa do Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que 63% das pessoas acreditam que a inflação vai aumentar nos próximos meses, a despeito das previsões de que ela cairá pela metade neste ano. Outra pesquisa divulgada nesta semana, da Quaest, mostrou que 80% do eleitorado considera que Bolsonaro lidou mal com a inflação. Por isso, os esforços do governo para baixar preços dos combustíveis, em detrimento do rigor fiscal.

O cientista político, Antonio Lavareda, responsável pela pesquisa Ipespe, diz que esse tema está no centro do debate eleitoral mundo afora, na esteira da crise econômica provocada pela pandemia. “Utilizado pela esquerda e pela direita francesas na campanha da sucessão presidencial em abril. Nos EUA, é considerado a principal arma da oposição republicana para reconquistar o controle do Congresso nas eleições intermediárias de novembro.”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.