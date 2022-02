Inflação domina a cena no Brasil e nos Estados Unidos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 7 de fevereiro.

A semana já abre com o investidor de olho na inflação. Especialmente sobre o relatório de inflação americano que deve ser divulgado nesta semana e pode dar uma sinalização mais clara sobre o nível de aperto do Federal Reserve, o banco central americano, que já anunciou que vai subir juros. A expectativa é de que a inflação americana registre o índice mais alto desde a década de 80. Em janeiro, em meio a expectativa de alta dos juros americanos, a bolsa brasileira chegou a ganhar com os investidores internacionais em busca de empresas que se beneficiam das commodities, que explodiram. Mas, por sua vez, os preços dessas commodities também alimentam a inflação.

No Brasil, a inflação segue subindo. O IGP DI divulgado nesta manhã subiu 2,01% em janeiro, acima das expectativas de mercado que davam certo uma alta em torno de 1,75%. No boletim Focus do Banco Central, esta já é quarta semana consecutiva que os economistas revisam para cima a expectativa de inflação medida pelo IPCA para o ano que agora está em 5,44%.

