Inflação dentro do esperado, mas risco fiscal em alta com Auxílio Brasil

VEJA Mercado | Abertura | 24 de junho

Os investidores estão atentos à repercussão dos dados da inflação e ao bom e velho risco fiscal. O IBGE divulgou a prévia da inflação de junho, o IPCA15, e o resultado ficou dentro do esperado. O mercado estimava uma inflação de 0,68% com acumulado de 12,02% em 12 meses. Os números oficiais vieram com alta de 0,69% em junho e acumulado de 12,04%. O IBGE notou, no entanto, que a inflação de junho foi puxada pelos reajustes nos planos de saúde. Na parte fiscal, a preocupação se volta para as discussões em torno do aumento do Auxílio Brasil, vale-gás e vale caminhoneiro, dentro de um pacote eleitoral que pode afetar as contas do governo.

No mercado internacional, os investidores indicam uma alta no pré-mercado americano puxado por empresas de tecnologia, mas o cenário de recessão e inflação alta não foi deixado para trás. O petróleo caminha para fechar a semana em queda, apesar de operar em alta nesta manhã e se aproximar dos 111 dólares o barril.

