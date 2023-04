Inflação dá sinais de melhora mundo afora e empolga as bolsas

A inflação dá sinais claros e evidentes de arrefecimento mundo afora e empolga os investidores nas bolsas de valores. No Brasil, o IPCA de março avançou 0,71%, menos do que o esperado pelo mercado, e deixou a inflação brasileira em seu menor patamar desde janeiro de 2021. A inflação voltou a navegar dentro da meta estipulada pelo Banco Central. O Ibovespa disparou 4,3% na última terça-feira, 11, em razão do otimismo por cortes nas taxas de juros pelo Banco Central. Nos Estados Unidos, a inflação medida pelo CPI também foi menor do que a esperada. Em março, os preços subiram, em média, 0,1%, contra expectativa de alta de 0,2%. As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em mais uma sessão de alta na manhã desta quarta-feira, 12.

