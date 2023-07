Inflação americana traz uma notícia boa e outra ruim para o mercado

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 13. A inflação nos Estados Unidos em junho foi abaixo das estimativas do mercado e trouxe alívio aos investidores. O CPI, índice que mede os preços por lá, avançou 0,2% em junho. A expectativa era de uma alta de 0,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação americana é de 3%. Apesar disso, ainda é alta a probabilidade de novos aumentos nos juros do país. O monitor em tempo real FedWatch trabalha com uma probabilidade de 95% de os juros subirem 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, a ser realizada em agosto.

Siga o Radar Econômico no Twitter