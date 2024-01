No setor da indústria, o vice-presidente Geraldo Alckmin — que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — é visto como alguém que tem boa vontade, mas que não consegue levar à frente as demandas do setor. “Ouve e entende, mas não consegue mudar muita coisa”, afirma um empresário industrial.

