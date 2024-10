Indústria odontológica espera faturar US$ 3,8 mi com vendas para a Rússia

Representantes da indústria brasileira de equipamentos odontológicos fecharam mais de 1,5 milhão de dólares em contratos de exportação para a Rússia durante uma feira em Moscou, no final de setembro. A expectativa do segmento é exportar mais de 3,8 milhões de dólares, equivalentes a 21 milhões de reais, para o país nos próximos 12 meses. A Rússia importou cerca de 1,3 milhão de dólares em equipamentos odontológicos brasileiros em 2023, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo). As empresas brasileiras marcaram presença no evento, chamado Dental-Expo Moscou, através do pavilhão do Brazilian Health Devices (BHD), um projeto setorial da Abimo em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).