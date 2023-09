Indústria farmacêutica celebra fala de Alckmin sobre repensar impostos

A indústria farmacêutica brasileira recebeu com entusiasmo uma declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre os impostos pagos pelo setor. Segundo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), “às vezes quem importa (produtos farmacêuticos) paga menos imposto do que quem produz aqui”. A fala reivindicando uma isonomia tributária entre as indústrias nacional e estrangeira ocorreu no lançamento do plano para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), na terça-feira, 26.

“O ponto que o vice-presidente tratou é um dos pilares para ampliarmos o acesso da população à saúde e garantir a soberania sanitária do país, com a produção de 70% dos insumos consumidos pelo SUS, que é a meta para daqui a dez anos”, diz Reginaldo Arcuri, presidente-executivo do Grupo FarmaBrasil. O grupo representa gigantes do setor entre doze empresas associadas, como Eurofarma, EMS e Aché. Também pensando na falta de isonomia no pagamento de impostos, Alckmin tem elencado a reforma tributária como positiva para a indústria brasileira.

