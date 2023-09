Indústria de MG firma R$ 187 milhões em negócios com italianas

A recente viagem do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, à Itália rendeu mais de 187 milhões de reais em acordos com empresas do país. A maior parte do montante a ser investido pelos italianos em Minas Gerais se concentra num projeto de transformação de resíduos urbanos em biometano. O Grupo Asja, operador de serviços renováveis, vai alocar cerca de 152 milhões de reais no município de Sabará com esse propósito.

Outros 35 milhões de reais serão empregados pela Fassa Bortolo, do ramo da construção civil, para a ampliação de uma fábrica em Matozinhos. A Iveco, fabricante de veículos pesados, também vai reforçar investimentos em sua operação no estado. Em conversas com a aérea ITA Airways, a Fiemg também discute a implementação de voos diretos partindo da cidade de Confins com destino à Roma.

Siga o Radar Econômico no Twitter