Indigitall capta € 6 milhões e mira expansão no Brasil

Depois de captar 6 milhões de euros em uma rodada de investimentos no primeiro semestre, a Indigitall, empresa de SaaS (software como serviço) com sede na Espanha, está chegando ao Brasil. A Indigitall é parceira oficial do Meta (WhatsApp, Instagram e Facebook), e no Brasil, já atende as operações nacionais do McDonald’s e da Verisure.

A captação foi concluída em abril. A rodada foi liderada pela Data Point Capital, dos Estados Unidos, e pela GoHub Ventures e Adara Ventures, da própria Espanha.