Indicado à Petrobras fez troça com Dilma e compartilhou post de Bolsonaro

Na esteira da busca ativa por bolsonaristas em cargos no governo por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o conselho de administração da Petrobras aprovou os nomes de cinco diretores executivos da companhia — com um nome que promete causar embaraços. Trata-se do diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, indicado pelo presidente da empresa, Jean Paul Prates. Sergio Caetano Leite compartilhou uma publicação do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. A postagem era crítica ao programa Mais Médicos do governo federal.

Em junho do mesmo ano, Leite ironizou uma publicação da ex-presidente Dilma Rousseff a respeito da demissão do ex-presidente da própria Petrobras, na ocasião Pedro Parente, sob a gestão de Michel Temer. Dilma criticava o anúncio da demissão durante o pregão. Leite respondeu: “Nossa, como escreve bem essa Dilma! Será que é a mesma? Foi alfabetizada?”.

