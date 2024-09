Indenização de R$ 150 milhões decepciona o mercado, mas agrada Embraer

O mercado se decepcionou com os 150 milhões de dólares que a americana Boeing pagou em indenização para a Embraer, após a tentativa frustrada de unir as duas companhias em 2018. Agentes financeiros esperavam algo em torno de 300 milhões de dólares. Na Embraer, a avaliação é de que o valor pago ficou de bom tamanho. Executivos lembram que se trata de cifra relevante e que não estava sendo considerada nas estimativas da empresa. Segundo relatório do Itaú BBA, a Embraer gastou 241 milhões de dólares com burocracias para fazer o negócio, que afinal não saiu.