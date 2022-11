Indefinição de Lula na Fazenda já provoca estragos no mercado

VEJA Mercado em vídeo | 07 de novembro.

A lua de mel entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o mercado financeiro já dá sinais de esgotamento. A indefinição quanto ao ministério da Fazenda começou a irritar os investidor e provoca estragos na bolsa e no dólar. As especulações em torno de nomes políticos ganham força em detrimento de um nome mais técnico, como o de Henrique Meirelles, que o mercado não esconde ser o seu predileto. A mudança de humor dos investidores e o futuro do ministério da Fazenda são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 7.

