Incorporadoras fazem pouco caso de inflação e juros nos dois dígitos

A disparada nas curvas da inflação e dos juros, sobretudo no segundo semestre de 2021, consumiram o poder de compra da população. O IPCA fechou o ano acima dos 10%, e a projeção do Boletim Focus é de que a Selic encerre o ano de 2022 a 11,75%. A piora do cenário macroeconômico freou o avanço do mercado imobiliário no país. No terceiro trimestre de 2021, já sob efeito da alta da inflação e dos juros, as vendas de imóveis desabaram 11,5% em relação ao mesmo período de 2020, mas as incorporadoras parecem não se importar com esse cenário. “Temos que considerar que possuímos modalidades de crédito imobiliário que permitem financiar um imóvel em até 40 anos”, alega Luiz Antonio França, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). As 26 incorporadoras listadas na bolsa de valores derreteram 31,1% em 2021, segundo a consultoria Economatica, mas o futuro tem sido um assunto evitado pelos executivos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.