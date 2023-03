Incerteza política impede bolsa brasileira de surfar na alta estrangeira

VEJA Mercado em vídeo | 14 de março.

A bolsa brasileira deixar de surfar na alta do mercado internacional em razão das velhas incertezas políticas. Apesar da quebra do banco americano Silicon Valley Bank (SVB), a rápida ação do governo americano afastou o risco de uma crise sistêmica. Os investidores se atentam à próxima reunião do banco central americano que pode provocar uma mudança importante na política monetária do país. Só que no Brasil, os novos ataques da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Roberto Campos Neto, voltam a provocar ruídos desnecessários na bolsa. O termômetro dos investidores em relação à quebra do SVB e os fatores políticos que impedem a bolsa brasileira de subir são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 14.

