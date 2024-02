Incentivos na China terão efeito ao final do ano, diz head da Faz Capital

VEJA Mercado | 22 de fevereiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 22. O Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, publicou a ata da última reunião do comitê e trouxe alertas ao mercado. A instituição não demonstrou ter pressa para cortar as taxas de juros do país, embora tenha removido o risco de novas altas nos próximos meses. Os dados de emprego e de inflação mais fortes do que o esperado e publicados após a reunião do Fed reforçam a tese de que a instituição não deve iniciar os cortes de juros agora na reunião de março. No Brasil, as atenções se voltam para a temporada de balanços corporativos. Nesta quinta-feira, a mineradora Vale publica seus números do quarto trimestre de 2023 em meio a incertezas em relação aos preços do minério e à demanda na China. Diego Gimenes entrevista Alexandre Pletes, chefe de renda variável da Faz Capital.

