Inadimplência derruba o Bradesco e presságio não é bom

A inadimplência foi a grande vilã dos resultados trimestrais do Bradesco e a responsável pela forte queda nas ações do banco. Por volta das 13h, a baixa era de 10%. O Bradesco lucrou 5,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda de 26% na base anual e cifra 22% menor em relação ao consenso de mercado. As provisões para créditos de liquidação duvidosa aumentaram para 7,3 bilhões de reais, contra expectativa de 6 bilhões. O Bradesco também elevou para uma faixa entre 25,5 e 27,5 bilhões de reais a projeção do total de provisões para 2022 – ante previsão anterior de 17 a 21 bilhões de reais. A inadimplência subiu para 3,9%, um aumento de 0,4 ponto percentual e o maior nível desde 2018. “Provavelmente a inadimplência continuará assombrando o Bradesco pelos próximos trimestres devido a maior exposição a empréstimos relacionados a pessoa física de baixa renda e pequenas empresas, mais sensíveis ao ciclo de crédito, juros e inflação”, avalia a Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. Em outras palavras, a maré deve continuar nervosa para o Bradesco por mais algum tempo.

