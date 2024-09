Inadimplência de pessoas físicas deve cair em setembro, aponta pesquisa

A taxa de inadimplência de pessoas físicas deve ficar entre 5,14% e 5,77%, com média estimada de 5,46% para setembro de 2024. Se confirmada, será uma queda de 0,03 ponto percentual em relação ao valor real de julho, e de 0,02 p.p. em relação ao valor estimado para agosto. Os números são de estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (IBEVAR) em parceria com a FIA Business School. “Considerando a queda de atrasos observada, é razoável esperar uma taxa de inadimplência entre a média e o limite inferior do intervalo estimado para setembro”, diz Claudio de Angelo, presidente do IBEVAR e professor da FIA Business School.