Impasse sobre encontro de Putin e Biden põe mercados em compasso de espera

VEJA Mercado | Abertura | 21 de fevereiro.

Enquanto as peças do xadrez envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e, agora, a França, o mercado — e o mundo — olham atentos para os próximos movimentos. Se a articulação de uma reunião entre os presidentes americano, Joe Biden, e russo, Vladimir Putin, articulada pelo francês Emmanuel Macron tranquilizou os investidores, as novas incertezas prometem um dia de cautela nas bolsas. A falta de definição sobre o encontro e a desconfiança de que Putin mantenha o compromisso de não invadir a Ucrânia colocam os mercados em stand-by.

As bolsas dos Estados Unidos não funcionam nesta segunda-feira, 21, mas os dados de inflação no país, medidos pelo PCE, devem, também, ter impacto direto nos pregões mundo afora. Aqui no Brasil, os mercados repercutem a inflação. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, elevou pela sexta vez seguida a estimativa de inflação para este ano. De 5,50%, o mercado, agora, projeta uma inflação de 5,56% ao fim do ano.